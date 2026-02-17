Urge capacitación para choferes de transporte público

La diputada exhortó al Instituto de Movilidad y Accesibilidad a diseñar e implementar planes de capacitación gratuita para las personas que conducen.

Por el incremento de accidentes viales en donde se han involucrado unidades de transporte urbano, la diputada del PAN, Aile Tamez, dijo que es urgente que haya programas de capacitación para los choferes de estos camiones del servicio público.

Accidentes con transporte urbano representan alto riesgo

La también presidenta de la Comisión de Movilidad señaló que las cifras de accidentes que involucran transporte urbano son muy altas, lo cual no solo pone en riesgo la vida de los conductores, sino también la de pasajeros y peatones.

“Durante 2024 de los 67,528 hechos viales reportados, 5,332 corresponden a camiones urbanos. A partir de esta última cifra se elaboró la gráfica siguiente, la cual muestra que aproximadamente el 56% de los casos, o sea 2,976, fueron clasificados como de presunta responsabilidad del camión urbano, mientras que el 44% restante, es decir 2,356, se registraron como no responsables”.

Reportan aumento de lesionados en accidentes durante 2025

“Ante la ausencia de cifras oficiales por parte del IMA correspondientes a 2025, tanto sobre los hechos viales que involucran camiones urbanos como sobre la clasificación de responsabilidades, diversas fuentes han señalado que tan sólo en noviembre de este año se registraron 91 personas lesionadas en accidentes relacionadas con camiones urbanos, mientras que en diciembre la cifra ascendió a 199 personas heridas”.

Aprueban exhorto para implementar capacitación gratuita

Ante esta situación, la diputada exhortó al Instituto de Movilidad y Accesibilidad a diseñar e implementar planes de capacitación gratuita para las personas que conducen cualquier tipo de unidad de transporte público, iniciativa que fue aprobada en el pleno.