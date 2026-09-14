Uniformes deportivos, una realidad para atletas de Nuevo León

La reforma a la Ley Estatal del Deporte garantiza apoyos para atletas que representan a Nuevo León en competencias locales, nacionales e internacionales.

Los atletas que representan a Nuevo León en competencias deportivas locales, nacionales e internacionales cuentan ahora con mayores apoyos para participar en igualdad de condiciones, sin que los gastos representen una carga para sus familias.

El diputado local Miguel Lechuga destacó que, gracias a la iniciativa que promovió y a las reformas realizadas a la Ley Estatal del Deporte, la entrega de uniformes deportivos para los competidores ya es una obligación establecida en la legislación estatal.

Además de los uniformes, los apoyos contemplan gastos relacionados con traslados, alimentación, hidratación y hospedaje, cuando las características de la competencia así lo requieren.

“Ya es ley, los uniformes deportivos para todos aquellos atletas que nos representan en eventos deportivos locales, nacionales e internacionales”, afirmó el legislador del PAN.

Lechuga señaló que las reformas permiten que este beneficio se extienda a los atletas de todos los municipios de Nuevo León, con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo y brindar mejores condiciones a quienes representan al estado.

La importancia de estos apoyos se refleja en la cantidad de deportistas que participan en las diferentes competencias. Tan solo en la última Olimpiada y Paralimpiada Estatal participaron cerca de 10 mil atletas, mientras que la delegación de Nuevo León que compite a nivel nacional está integrada por poco más de 2 mil personas.

El legislador resaltó que garantizar uniformes y cubrir necesidades básicas durante las competencias contribuye a que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan concentrarse en su preparación y desempeño deportivo, sin que los costos de participación se conviertan en un obstáculo para sus familias.

Con estas modificaciones, Nuevo León busca consolidar una política de apoyo al deporte que reconozca el esfuerzo de sus atletas y fortalezca las condiciones para que puedan representar al estado en competencias de mayor nivel.

Con información de Marisol Gómez.