Unifica NL cambio de placas: pasa de cinco trámites a uno

El Gobierno de Nuevo León unificó cinco trámites de altas vehiculares en uno solo, disponible totalmente en línea a través de la plataforma NLínea

Durante el anuncio, Mariela Saldívar Villalobos; titular de la Oficina Ejecutiva, explicó que esta medida forma parte de la estrategia instruida por el gobernador Samuel García para simplificar y digitalizar durante 2026 los trámites más utilizados por la ciudadanía.

Señaló que cada semana se estarán presentando nuevos procesos bajo este esquema, luego de una revisión en la que se redujeron pasos, firmas y requisitos.

En el caso del Instituto de Control Vehicular, los trámites de alta de vehículo recreativo todoterreno, alta de vehículo importado nuevo o usado, alta de vehículos, alta de vehículos modalidad foráneo y Ponlo a Tu Nombre fueron integrados en un solo procedimiento identificado como Alta de Vehículos.

El trámite puede realizarse desde cualquier celular o computadora a través de NLínea, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Los usuarios podrán cargar la documentación que acredita la propiedad del vehículo, realizar el pago por internet y esperar la validación por parte de los asesores del ICV.

El titular del Instituto de Control Vehicular, Carlos Comsille Villarreal, explicó que la intención es reducir los traslados y las visitas a las oficinas. En la mayoría de los casos, una vez revisada y aprobada la documentación, en un día se confirma la cita para acudir a recoger las placas; únicamente cuando exista alguna inconsistencia en los documentos podría requerirse una inspección física del vehículo.

Además, los vehículos foráneos cuyos propietarios ya residen en Nuevo León deberán realizar el cambio de placas para regularizarse en el estado.

“Estamos hablando de alrededor del 20% más o menos de lo que estaría apenas en el avance”, señaló Comsille Villarreal al referirse a la proporción de unidades con placas foráneas que todavía falta por regularizar.

Actualmente, el Instituto de Control Vehicular realiza en promedio 620 mil trámites al año, por lo que las autoridades buscan trasladar una mayor cantidad de procesos a los canales digitales.

La estrategia estatal contempla transformar durante 2026 alrededor de 50 de los trámites más frecuentes, con un alcance estimado de más de 5 millones de personas.

Saldívar destacó que el nuevo esquema permitirá que los ciudadanos puedan realizar el procedimiento con mayor facilidad y desde cualquier lugar, evitando presentar reiteradamente documentos físicos.

El Gobierno estatal también señaló que estos trabajos cuentan con la participación de distintas dependencias, entre ellas las áreas de mejora regulatoria, tecnología y finanzas.

El alta de vehículos ya puede realizarse mediante NLínea, en nlinea.nl.gob.mx, donde se encuentran los requisitos y el acceso al trámite.

Las autoridades reiteraron que los ciudadanos deben utilizar únicamente los canales oficiales del Gobierno de Nuevo León y del Instituto de Control Vehicular para realizar sus gestiones.