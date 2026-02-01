Unidad de policía se impacta contra un árbol en San Nicolás

Los rescatistas confirmaron que el conductor del vehículo oficial resultó lesionado; sin embargo, refirió que esperaría la llegada de la aseguradora

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron un accidente vial donde una unidad de la Policía Municipal se impactó contra un árbol sobre la avenida Cristina Larralde, en el cruce con Valle de Bravo, en la colonia Valle de las Puentes, municipio de San Nicolás de los Garza.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que el conductor del vehículo oficial resultó lesionado; sin embargo, refirió que esperaría la llegada de la aseguradora y que su traslado sería por sus propios medios.

Durante las maniobras de atención, personal de Protección Civil trabajó en el control de un derrame de hidrocarburos, logrando eliminar riesgos en la zona para evitar un incidente mayor.

La unidad involucrada es una patrulla identificada con el número económico 1461, un vehículo tipo Versa con placas TBW-398-B.

En el lugar participaron elementos de Protección Civil Nuevo León y de la Policía de San Nicolás.