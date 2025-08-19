Unidad de Medio Ambiente sufre accidente al poniente de Monterrey

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor logró detener la camioneta sin que se registrara un siniestro mayor, aunque resultó con golpes leves

Una camioneta oficial de la Secretaría de Medio Ambiente de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (Proemsa) sufrió un accidente la noche del domingo en el poniente de la ciudad, luego de que el conductor perdiera el control cuando circulaba sobre el bulevar Rogelio Cantú Gómez. El percance se registró alrededor de las 21:30 horas, a la altura de la colonia Cumbres Segundo Sector, cuando la unidad, que se desplazaba con dirección al puente atirantado, salió del camino y estuvo a punto de volcar. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor logró detener la camioneta sin que se registrara un siniestro mayor, aunque resultó con golpes leves. Paramédicos de la corporación privada Protector Life y personal de Protección Civil de Santa Catarina acudieron al sitio y valoraron al tripulante, confirmando que no requería traslado hospitalario. El área fue asegurada por elementos de tránsito, quienes se encargaron de coordinar las maniobras para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en la zona.