UNICEF reconoce acciones de Monterrey a favor de la infancia

Esta iniciativa contempla acciones relacionadas con el acceso al agua, saneamiento e higiene para las familias que utilizan estos espacios

El Gobierno de Monterrey recibió un reconocimiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por las acciones implementadas para proteger y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes durante la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

La distinción fue recibida por el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, durante una reunión con Luis Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México.

Durante el encuentro, De la Garza señaló que la agenda del organismo internacional coincide con las acciones impulsadas por el Gobierno de Monterrey en materia de protección de la infancia y fortalecimiento de las familias.

“Estamos muy agradecidos, sobre todo, por poder seguir trabajando en alianza, porque al final de cuentas se traduce en resultados positivos para el desarrollo de nuestra comunidad. Pensar en las familias y en los niños es una agenda que coincide con la que tenemos nosotros”, expresó.

Capacitan a personal para fortalecer la protección infantil

Entre las acciones realizadas destaca la capacitación de policías municipales, cadetes de la Academia de Policía, personal del DIF Monterrey y de Atención Ciudadana, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir el abuso sexual y mejorar la protección de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, a través del programa Mundialito de Barrios se promovió la participación de niñas y niños refugiados que viven en Monterrey, como parte de las actividades vinculadas con la inclusión y la convivencia durante el evento deportivo.

Monterrey trabaja en la adaptación del modelo WASH

El Gobierno de Monterrey informó además que trabaja en la adaptación del modelo WASH de UNICEF en los Centros Comunitarios.

Esta iniciativa contempla acciones relacionadas con el acceso al agua, saneamiento e higiene para las familias que utilizan estos espacios.

En la reunión también participaron Wendy Cordero, jefa de Gabinete; Rafael Ramos, secretario de Participación Ciudadana; Xóchitl Loredo, consejera general de Incidencia Social, e Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey.

De acuerdo con el Gobierno municipal, la intención es que la colaboración con UNICEF continúe más allá de las actividades relacionadas con el Mundial y permita desarrollar proyectos permanentes orientados a la protección, inclusión y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Con información de Marisol Gómez....