Unen fuerzas clústeres de turismo de NL y Cataluña

El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, atestiguó la firma del memorando de entendimiento entre el Clúster de Turismo de Nuevo León y el Cluster TIC Turisme de Catalunya en la ciudad de Madrid, España.

Ambas organizaciones acordaron implementar la innovación tecnológica, inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante y eficientar la operatividad del sector turismo.

La firma se llevó a cabo el pasado 22 de enero, siendo signado por el presidente del Clúster de Turismo de Nuevo León, Jesús Guerrero Almaraz, y la presidenta del Cluster TIC Turisme de Catalunya, Ingrid Graells Paul, dentro del marco de la Feria Internacional de Turismo 2026, en la que México participó como país invitado.

El memorando de entendimiento tiene una vigencia de cuatro años con posibilidad de renovación con la idea de establecer y fortalecer un puente de colaboración tecnológica y turística entre México y España.

Las áreas de colaboración explorarán proyectos en diversas líneas de acción: Intercambio tecnológico y experiencias inmersivas, como Inteligencia artificial aplicada al turismo, Capacitación, talento y networking.

Programas de formación cruzada y webinars para miembros de ambos clústeres sobre el uso de herramientas digitales y tendencias latinoamericanas y europeas.