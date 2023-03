Una sola mujer maltratada es demasiado: Samuel García

En el marco de la iluminación del Palacio de Gobierno, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda señaló que continuarán trabajando desde todas las áreas de Gobierno para prevenir la violencia, para atenderla y para castigarla con todo el peso de la ley.

El edil, en compañía de Mariana Rodríguez, sostuvo que la violencia contra la mujer existe en todo el mundo y lo primero es reconocerlo.

Durante el acto conmemorativo estuvieron presentes Graciela Buchanan, Secretaria de las Mujeres; Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión; Melissa Segura, Secretaria de Cultura; Ximena Peredo, Secretaria de Participación Ciudadana; Maricarmen Martínez, Secretaria de Turismo; Gloria Morales, Secretaria de Administración; Sofialeticia Morales, Secretaria de Educación; así como Cinthya Lucía Marín, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

'Esto no se trata de cantidades. Una sola mujer maltratada, una sola niña violentada, una sola mujer desaparecida, una sola mujer asesinada; una sola es demasiado y no podemos tolerarlo, no podemos permitirlo y todos tenemos que entrarle a detenerlo', agregó.