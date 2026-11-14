Una persona muerta en choque y volcadura en Montemorelos

Una persona murió y dos resultaron lesionadas tras un choque y volcadura en la Carretera Nacional, a la altura de Palomas, en Montemorelos.

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Una persona muerta y dos lesionados es el saldo de un choque y volcadura en carretera nacional en Montemorelos.

El accidente vial se registró en la carretera nacional en el kilómetro 196 en dirección de Linares a Montemorelos a la altura del tramo conocido como Palomas.

Fueron dos los vehículos participantes en el choque una camioneta en color gris en la que viajaba una pareja que resultó lesionadas, al chocar con el auto, salen de la carpeta asfáltica y chocan contra un árbol.

El auto al momento de chocar contra la camioneta, vuelca, el conductor, sale proyectado y su cuerpo queda en el carril de baja circulación, al momento que es revisado por paramédicos de la Cruz Roja ya no contaba con signos vitales.

La vialidad se mantuvo cerrada en su totalidad en dirección de Linares a Montemorelos, pasando el entronque Palomas justo en el kilómetro 196.

Los cuerpos de emergencia protección civil y Cruz Roja brindaron la atención a la pareja que resultó con golpes leves.

Elementos de la Guardia Nacional división caminos abanderaron el perímetro donde se registró el accidente para los procedimientos y darle fluidez a la vialidad en la carretera.