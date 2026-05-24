Un muerto y un lesionado tras volcadura en la Carretera Nacional

La sección de la carretera que va desde Montemorelos hasta Linares, justo antes de llegar a Cabezones, sigue cerrada mientras se realiza el reliza el rescate

En la carretera nacional de Montemorelos, un accidente de volcadura resultó en una persona fallecida y otra herida.

Antes de llegar a la zona conocida como Cabezones, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 182 de la carretera nacional.

Un individuo herido que estaba prensado fue rescatado por los equipos de emergencia, bomberos de Linares, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja de Montemorelos. También se reporta una persona fallecida en el lugar.

La sección de la carretera que va desde Montemorelos hasta Linares, justo antes de llegar a Cabezones, sigue cerrada mientras se llevan a cabo las actividades de rescate.

Los componentes de la división caminos de la Guardia Nacional recopilan información en el sitio del accidente.