Un muerto y un herido tras accidente en Aramberri

Una persona muerta y otra herida fue el saldo de un accidente registrado al sur del estado; las autoridades policiacas investigan los hechos.

De acuerdo a una fuente policíaca, señaló que presuntamente se trató de un choque cuando el conductor de un vehículo choca contra un poste en la salida de la comunidad conocida como La Chona rumbo a Ejido Sandía.

El accidente se registró durante las 10 de la noche del lunes.

De acuerdo con testigos, señalaron que en el lugar perdió la vida el profesor de la Facultad de Agronomía de la UANL, Jesús Daniel Encinia, mientras que el acompañante, quien se presume es conserje del mismo plantel, de nombre Alexis, resultó herido y quién tenía su domicilio en La Chona.

El herido fue trasladado al hospital general de Galeana con golpes de consideración.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, señalaron que ambos circulaban del edificio de la facultad y se dirigían a su domicilio cuando por motivos desconocidos se registró el accidente.