Un muerto y un herido en un RZR en Sierra de Santiago

Un vehículo RZR participó en un accidente en la Sierra de Santiago, se desbarrancó 40 metros y terminó en una cabaña; reportan un muerto y un herido.

Señalaron que elementos de Protección Civil del municipio de Santiago atendieron el reporte del vehículo que participó en el accidente.

El vehículo cae en una cabaña, en el km 10.5 a la altura de La Nogalera en la Sierra de Santiago.

En el lugar reportaron una persona que perdió la vida y otra más resultó lesionada, quien fue trasladada de emergencia a un hospital para ser valorada por las condiciones en las que se encontraba.