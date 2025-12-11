Un muerto y un herido en el municipio de García

Ataque armado en la colonia Avance Popular deja un hombre muerto y otro herido; los presuntos agresores huyeron en motocicleta

Un hombre murió y otro más resulto lesionado luego de que hombres armados atacaran una vivienda en la Colonia Avance Popular.

Los hechos fueron reportados sobre la calle Carmen Serdán, donde según vecinos se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, para luego observar a dos sujetos huir a bordo de una motocicleta.

Rápidamente, al sitio arribaron elementos de seguridad de García, quienes encontraron a dos personas heridas, por lo cual, se pidió la presencia de una ambulancia.

Fueron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados, detectando que uno de los hombres estaba ya sin signos vitales.

Mientras que su acompañante, recibió por lo menos tres disparos, siendo trasladados a un Hospital de Santa Catarina.

La zona fue acordonada, mientras que se realizaban las investigaciones correspondientes.