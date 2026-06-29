Un muerto y tres lesionados por choque frontal en Cadereyta

Elementos de vialidad arribaron al sitio y acordonaron la zona del percance para facilitar las labores de auxilio e iniciar las investigaciones correspondientes

De acuerdo con el parte de las autoridades, se registró un choque frontal sobre la carretera Cadereyta-Allende, a la altura del tramo conocido como Hacienda El Cielo.

En el accidente vial, una persona del sexo masculino perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas, entre ellas un menor de 15 años de edad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Cadereyta Jiménez, quienes brindaron atención a los heridos y los trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Asimismo, elementos de vialidad arribaron al sitio y acordonaron la zona del percance para facilitar las labores de auxilio e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades permanecieron en espera del arribo de personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense, quienes realizaron las diligencias de ley y el traslado del cuerpo al anfiteatro.