Un lesionado en choque de crucero en Montemorelos

Un choque fuerte de crucero se registró en la carretera nacional en Montemorelos lugar donde una persona resultó lesionada.

De acuerdo a la información que trasciende fueron tres los vehículos participantes en el accidente.

El choque se registró en carretera nacional a la altura del cruce conocido como Cuatro Caminos en Montemorelos.

Uno de los vehículos participantes se trataba de un auto Tiida con placas de circulación STT5054 del Estado de Nuevo León donde viajaba una familia, quiénes fueron revisadas por los cuerpos de emergencia CRUM y Cruz Roja coordinados con protección civil.

Otro de los vehículos participantes y que el auto quedó completamente dañado se trata de un auto gol de la Volkswagen con placa de circulación SY8058 del Estado de Nuevo León.

El tercer vehículo fue un auto Jetta en color negro que presentó daños en el frente de la unidad al momento del fuerte impacto con el auto blanco.

La vialidad no se afecto al momento del choque de crucero.

Elementos de la Guardia Nacional división caminos realizaron las labores correspondientes para deslindar la responsabilidad en el choque.