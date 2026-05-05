Un ejecutado y dos heridos moviliza a autoridades en Montemorelos

De acuerdo a información preliminar de las autoridades, señalaron que el ejecutado se trata de un menor de edad identificado como William Abdiel Téllez Álvarez

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Un ejecutado y dos heridos es el resultado de una intensa movilización policiaca que se registró durante la mañana en Montemorelos.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, señalaron que el ejecutado se trataba de un menor de edad identificado como William Abdiel Téllez Álvarez de 17 años de edad con domicilio en la calle 16 de Septiembre.

Los dos heridos, quienes fueron rescatados por paramédicos de la Cruz Roja, fueron identificados como José Manuel Téllez Álvarez de 21 años de edad y Luis Alberto Oyervides Sánchez de 21 años de edad, con domicilio en Avenida Los Nogales, todos de Montemorelos.

Los hechos se registraron en camino Ojo de Agua en el kilómetro 1, pasando la colonia Infonavit del cuarto sector.

La policía recibe el llamado de tres personas heridas por impacto de bala.

Al llegar al lugar de los acontecimientos, dos de los jóvenes se encontraban heridos y fueron rescatados para trasladarlos a un hospital para su valoración médica, mientras que uno de ellos ya no contaba con signos vitales.

En el lugar, elementos del Servicio Médico Forense trasladaron el cuerpo del menor ejecutado, mientras que los heridos se recuperan en el hospital, pues presentaban huellas de violencia.