¡Últimas horas para pagar! Control Vehicular cerrará este 31 y 1

La suspensión física de actividades en las oficinas se deberá a actualizaciones en los sistemas, inventarios y cortes de información por cierre e inicio de año

El Instituto de Control Vehicular (ICV) informa a la ciudadanía que este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero las delegaciones permanecerán cerradas, por lo que se invita a los contribuyentes a utilizar los servicios disponibles en línea durante esos días.

La suspensión física de actividades en las oficinas se deberá a actualizaciones en los sistemas, inventarios y cortes de información necesarios por cierre e inicio de año.

Sin embargo, ambos días la población podrá realizar los trámites habilitados en línea como pre-registro de alta de vehículo foráneo, consulta y pago de refrendo, renovación de licencia de conducir y certificaciones de pagos y licencias.

La atención en delegaciones del organismo se retomará el 2 de enero, en horario habitual, de 7:00 a 16:00 horas de lunes a viernes; y de 7:00 a 14:00 horas los sábados en Pabellón Ciudadano y Plazas Outlet.

Escobedo 333, Piso 8, Col. Centro, 64000, Monterrey, Nuevo León.

Tel. 81 2033 2513

www.icvnl.gob.mx](http://www.icvnl.gob.mx/