Antes de retirarse mostró unos oficios que le ha mandado el Congreso, en donde los mismos legisladores lo reconocen como encargado del despacho de la Tesorería

Al alegar que no se le asignó un lugar y no comenzó la comparecencia a las 11:00 horas, como estaba estipulado, el encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, Ulises Carlin y las direcciones que lo acompañaban, abandonaron el Congreso antes de que comenzara la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

En entrevista, el funcionario estatal aseguró que los diputados del PRI y PAN no lo iban a considerar en la sesión y la presidenta del Congreso tenía preparado un posicionamiento que no iba de acuerdo con el orden del día.

Antes de retirarse mostró unos oficios que le ha mandado el Congreso, en donde los mismos legisladores lo reconocen como encargado del despacho de la Tesorería del Estado.

“No nos han recibido, ya dejamos constancia de que aquí estuvimos”, manifestó, “también está el comentario de que el Congreso no quiere reconocer el tema de la encargaduría que tengo respecto a la Tesorería y de las sillas que hay no me asignaron un lugar, cosa muy extraña porque aquí muestro unos oficios que he recibido del Congreso”.

“No sé si una ofensa, pero sí una manera en que estás limitando la rendición de cuentas. Creo que es muy importante enseñar estos oficios cuando si se trata de exhortos, de acuerdo, pues sí lo remiten a mi como encargado. Nos estamos yendo el equipo.

Carlin aseguró que la postura de los legisladores no tendría porqué afectar los trabajos que se realicen de acuerdo con el Paquete Fiscal 2027.

“Estamos siempre dispuestos a que exista diálogo, estamos en una Glosa que tiene la finalidad de hacer la explicación de las dudas tenga sobre el Informe de Gobierno, en este creo que el Congreso está perdiendo la oportunidad de aclarar y pedir información en temas específicos”, expresó. “Es muy evidente la negativa al diálogo, puede haber siempre esa oportunidad de diálogo es evidente que lo están cerrando”.

Comparecencia inició casi una hora después de lo previsto

Mientras Carlin daba su postura los legisladores arrancaron la sesión a las 11:54 horas, posteriormente declararon un receso para definir lo que sucedería ante la ausencia de los funcionarios de gobierno.

El encargado del despacho y su equipo de trabajo llegó al Congreso antes de las 11:00, hora que fue citado y permaneció por varios minutos dentro de la Biblioteca hasta que se retiró.

Dentro de los servidores públicos que también se retiraron estaba María Teresa Herrera Tello, titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.