Ubican auto reportado en asalto a pizzería; detienen a uno

El asalto fue reportado en una pizzería de la colonia Fontana Residencial, en Guadalupe, donde dos hombres agredieron a un trabajador y robaron dinero

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Apenas 28 minutos después del reporte de un robo con violencia a un remolque pizzería en la colonia Fontana Residencial, policías de Guadalupe ubicaron al vehículo en el que escaparon los delincuentes y capturaron al conductor.

El despliegue policial fue por tierra en donde se agruparon unidades para ubicar el auto, y por aire con la División de Drones.

El asalto fue reportado en el cruce de la avenida Día del Empresario y Camino a las Escobas, en una pizzeria donde dos hombres agredieron a un trabajador y robaron dinero en efectivo, para después escapar en un automóvil Honda oscuro.

La denuncia llegó al C4 y lo afectados tenían registradas las placas, policías que recorrían la colonia Dos Ríos detectaron el Honda Civic azul, en el cruce de las calles Río Marcela y Río Grande. Las placas eran las mismas.

Al intentar realizar una inspección preventiva, el conductor se negó a cooperar y opuso resistencia a la intervención, por lo que fue detenido.

El hombre fue identificado como Israel Avisaí, de 30 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público por resistencia a particulares.