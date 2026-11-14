Ubican auto relacionado a robo a negocio; detienen a conductor

El vehículo fue presuntamente utilizado en el atraco a un negocio en donde dos hombres sustrajeron 91 mil pesos en efectivo

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El seguimiento de las cámaras de vigilancia del C4 de Monterrey permitió ubicar un vehículo presuntamente relacionado con un robo a negocio, en el que dos hombres sustrajeron 91 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves, cuando policías de investigación localizaron un Volkswagen Derby en color gris, con placas RNN017B, en el cruce de las calles Ruperto Martínez y América, en el Centro de Monterrey.

El automóvil era conducido por José Vicente, de 54 años, quien fue interceptado luego de que el vehículo coincidiera con las características de uno señalado en un hecho delictivo. Durante la revisión, los elementos encontraron entre sus pertenencias 14 bolsas con marihuana, por lo que fue detenido por la presunta posesión de drogas y su probable relación con el robo.

El atraco ocurrió el pasado 31 de octubre en un negocio ubicado en el cruce de Calzada Victoria y Galeana, en la colonia Treviño, donde dos hombres quedaron captados por las cámaras de seguridad cuando quebraron una de las puertas para ingresar al establecimiento y apoderarse de 91 mil pesos en efectivo. Los daños ocasionados al inmueble fueron estimados en 15 mil pesos.

Además, al detenido le encontraron cuatro pares de guantes, una broca, una lima de acero, una barra de uña, una barreta, un DVR, seis radiofrecuencias y dos identificaciones.

Finalmente, José Vicente fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y las investigaciones correspondientes.