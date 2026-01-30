Ubican a autor material de tiradero en arroyo El Barro

Trascendió que la autoridad mantiene una investigación abierta contra la persona, y que se tiene pleno conocimiento de su identidad y domicilio

El municipio de Santiago ya identificó a la persona que tiró al arroyo El Barro los escombros que el Grupo Garza Ponce generó con la construcción de sus fraccionamientos en la zona.

El responsable material de la disposición ilegal de los residuos fue subcontratado por la empresa Webber, compañía que a su vez tenía la obligación contractual de hacerse cargo de los desperdicios de la inmobiliaria.

Trascendió que la autoridad mantiene una investigación abierta contra la persona, y que se tiene pleno conocimiento de su identidad y domicilio.

En tanto, Garza Ponce aseguró que interpondrá acciones penales contra Webber por el episodio de contaminación en el que se vieron involucrados.

Por otro lado, en el lecho afectado continúan los trabajos para retirar las pilas de escombros que aún obstruyen en paso natural del agua.

El costo de las maniobras de limpieza, según se dijo, correrá por cuenta del contratista.