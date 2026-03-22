UANL y Teatromuseo de Chile impulsan alianza de artes escénicas

La directora de la FAE señaló que este intercambio abre la posibilidad de generar futuras colaboraciones con Chile, consolidando un vínculo bidireccional

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Teatromuseo del Títere y el Payaso de Valparaíso, Chile, establecieron una alianza para fortalecer la técnica clown y la difusión de espectáculos internacionales en el ámbito académico y cultural.

La colaboración se desarrollará a través de la Facultad de Artes Escénicas (FAE), donde la compañía chilena realizará una residencia artística del 23 al 27 de marzo de 2026, respaldada por una beca del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

¿Qué busca esta residencia artística en la UANL?

La directora de la FAE, Adriana Briceño Arreazola, explicó que el acuerdo permitirá fortalecer el intercambio académico y artístico, además de acercar al público experiencias internacionales vinculadas con el teatro de objetos, títeres y clown.

De acuerdo con la académica, las actividades incluyen talleres, funciones y procesos formativos que buscan enriquecer la formación de estudiantes y, al mismo tiempo, ampliar la proyección del Teatromuseo en nuevos contextos educativos en México.

La delegación chilena está integrada por 10 artistas con trayectoria internacional en teatro de títeres, clown y pedagogía escénica, lo que garantiza un nivel artístico y académico especializado en cada una de las actividades programadas.

¿Qué actividades se realizarán durante la residencia?

Dentro del programa se contemplan presentaciones abiertas al público en el Teatro Espacio Rogelio Villarreal Elizondo, así como talleres formativos dirigidos a estudiantes de la FAE.

Entre las obras destacan “La receta de la nona”, que se presentará el lunes 23 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; “Varieté de clown”, programada para el martes 24; y “El gigante egoísta”, que tendrá funciones el miércoles 25 y jueves 26 de marzo a las 19:00 horas.

Estas puestas en escena combinan teatro, clown y marionetas, con propuestas dirigidas a públicos diversos y enfocadas en la imaginación, la tradición escénica y el desarrollo emocional.

¿Cómo impactará en la formación de estudiantes de la FAE?

Además de las funciones, alrededor de 70 estudiantes participarán en actividades formativas enfocadas en expresión corporal, creatividad, construcción de personajes y sensibilidad escénica.

Entre los talleres destacan el curso de presencia escénica “Energías en expansión” de Claudio Palacios, el workshop de marionetas gigantes de Paulina Beltrán y Jorge Yáñez, el taller de clown “Salvar el show” de Víctor Quiroga y una clase de danza impartida por Valentina Orellana.

La directora de la FAE señaló que este intercambio abre la posibilidad de generar futuras colaboraciones con Chile, consolidando un vínculo bidireccional que fortalezca la formación artística entre ambas instituciones.

La Fundación Teatromuseo del Títere y el Payaso, activa desde 2007, mantiene como objetivo la profesionalización de las artes escénicas y el uso del teatro como herramienta de desarrollo humano y social.