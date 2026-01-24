UANL refuerza su presencia nacional con nueva oficina en CDMX

La oficina facilitará la promoción de facultades, institutos y centros de investigación, así como la formalización de convenios y proyectos estratégicos

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) inauguró su Oficina de Representación en la Ciudad de México, que albergará el Centro Nacional de Vinculación y Proyectos Estratégicos y fortalecerá los lazos con el sector público y privado del país

El Rector Santos Guzmán López destacó que este espacio permitirá ampliar los servicios profesionales de la universidad y consolidar su presencia en la capital, donde se toman decisiones clave a nivel nacional.

La oficina facilitará la promoción de facultades, institutos y centros de investigación, así como la formalización de convenios y proyectos estratégicos, explicó Rafael Vela Tamez, director del Centro de Vinculación y Empresas Universitarias.

Asimismo, el Instituto de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil contará con áreas de atención en este centro, para impulsar proyectos de infraestructura a nivel nacional, señaló Daniel Salas Limón, director de la FIC.

Con esta iniciativa, la UANL busca consolidarse como la universidad más vinculada del país, ampliando su impacto académico, cultural y profesional más allá de Nuevo León.