Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

UANL refuerza su presencia nacional con nueva oficina en CDMX

Por: Gladys Zavaleta

23 Enero 2026, 16:45

Compartir

La oficina facilitará la promoción de facultades, institutos y centros de investigación, así como la formalización de convenios y proyectos estratégicos

UANL refuerza su presencia nacional con nueva oficina en CDMX

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) inauguró su Oficina de Representación en la Ciudad de México, que albergará el Centro Nacional de Vinculación y Proyectos Estratégicos y fortalecerá los lazos con el sector público y privado del país

El Rector Santos Guzmán López destacó que este espacio permitirá ampliar los servicios profesionales de la universidad y consolidar su presencia en la capital, donde se toman decisiones clave a nivel nacional.

La oficina facilitará la promoción de facultades, institutos y centros de investigación, así como la formalización de convenios y proyectos estratégicos, explicó Rafael Vela Tamez, director del Centro de Vinculación y Empresas Universitarias.

IMG_5741.JPG

Asimismo, el Instituto de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil contará con áreas de atención en este centro, para impulsar proyectos de infraestructura a nivel nacional, señaló Daniel Salas Limón, director de la FIC.

Con esta iniciativa, la UANL busca consolidarse como la universidad más vinculada del país, ampliando su impacto académico, cultural y profesional más allá de Nuevo León.

IMG_5737.JPG

Comentarios