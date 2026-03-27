UANL recibe a selecciones rumbo al Mundial 2026

Las actividades se desarrollan en el Multideportivo “Víboras”, un espacio de más de 7 mil metros cuadrados que recientemente se remodeló

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) comenzó a recibir selecciones de fútbol como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Selección de Irak entrena en instalaciones universitarias

Durante esta semana, la selección de Irak realizó entrenamientos en el complejo deportivo de la institución, bajo la coordinación del director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario “José Eleuterio González”, el doctor Óscar Vidal.

Infraestructura deportiva renovada

Las actividades se desarrollan en el Multideportivo “Víboras”, un espacio de más de 7 mil metros cuadrados que recientemente se remodeló y equipó con infraestructura deportiva.

Como parte de la preparación, se han sostenido encuentros entre autoridades universitarias y representantes del fútbol internacional, incluidos directivos vinculados a la FIFA, así como integrantes del cuerpo técnico y directivo de la selección de Irak.

Posible llegada de la selección de Japón

Además, se prevé que en los próximos días la selección de Japón también utilice estas instalaciones como parte de su proceso de entrenamiento previo al Mundial 2026.

UANL se suma a la preparación mundialista

Con estas actividades, la UANL se integra a los espacios de preparación que serán utilizados por selecciones internacionales en el marco de la próxima justa mundialista.