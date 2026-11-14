UANL reanuda actividades presenciales tras incendio en Ternium

Luego de suspender las actividades presenciales durante el turno matutino de este viernes, la Universidad Autónoma de Nuevo León informó que los turnos vespertino y nocturno retomarán sus actividades de manera habitual en Ciudad Universitaria.
La actualización se dio tras el incendio registrado durante la noche del jueves en la empresa Ternium, y luego de que la institución mantuviera coordinación con las autoridades de Protección Civil para evaluar las condiciones en la zona.
A través de un comunicado, la máxima casa de estudios informó que las actividades académico-administrativas de ambos turnos se desarrollarán de manera cotidiana en las dependencias universitarias.
Durante la mañana, Ciudad Universitaria lució con poca afluencia de estudiantes, luego de que las clases y actividades administrativas del turno matutino fueran trasladadas a la modalidad en línea como medida preventiva.