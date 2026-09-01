UANL realizará Congreso Internacional de Lingüística Aplicada

El director de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco Treviño Rodríguez, destacó que este tipo de actividades contribuye a la internacionalización

La Facultad de Filosofía y Letras de la UANL reunirá del 2 al 4 de septiembre a más de 120 ponentes nacionales e internacionales para abordar nuevas metodologías de enseñanza, traducción, interpretación, inteligencia artificial y educación inclusiva en el Segundo Congreso Internacional de Lingüística Aplicada.

El encuentro académico tendrá como ejes principales la enseñanza, traducción e interpretación del inglés y francés, áreas que forman parte de los programas educativos de Lingüística Aplicada de la dependencia universitaria.

Congreso fortalecerá la internacionalización académica

El director de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco Treviño Rodríguez, destacó que este tipo de actividades contribuye a la estrategia de internacionalización, porque permite la participación de especialistas nacionales y extranjeros y genera espacios de actualización para la comunidad académica.

Añadió que la actualización de los profesores puede tener una repercusión directa en los estudiantes, en particular en áreas relacionadas con la educación bilingüe y bicultural.

Participarán especialistas de México y otros países

El encuentro contará con profesores, estudiantes e investigadores provenientes de instituciones de México y de países como Colombia, Estados Unidos y Costa Rica, fortaleciendo con ello el intercambio académico internacional.

Además de estar dirigido a estudiantes universitarios, el evento estará abierto a profesionistas interesados en lingüística, enseñanza, investigación, traducción y aprendizaje de idiomas.