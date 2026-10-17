UANL mantiene clases pese a lluvias y pide priorizar la seguridad

La UANL reiteró que la prioridad es proteger a estudiantes y personal educativo ante el aumento del caudal del arroyo Topo Chico.

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó que, pese a las fuertes lluvias que se registran en el área metropolitana de Monterrey, las clases no se suspenden.

A través de su director de Comunicación Social, Jorge Cisneros, la institución señaló que queda a criterio de los padres de familia priorizar la seguridad de los estudiantes. En caso de que las condiciones meteorológicas impidan el traslado o existan problemas de acceso en sus sectores, podrán comunicarse con sus profesores para tomar las clases en línea.

La máxima casa de estudios exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse informada mediante los canales oficiales de la UANL y de la Secretaría de Educación.

En el caso de la Preparatoria 9, las reuniones para la entrega de calificaciones del turno matutino se realizarán en línea, a través de la plataforma de la institución, mientras que la actividad programada para el turno vespertino permanece a la espera de indicaciones oficiales.

La prioridad, reiteró la universidad, es salvaguardar la integridad de los estudiantes y del personal educativo, especialmente ante el incremento del caudal del arroyo Topo Chico, cercano a las instalaciones universitarias.