UANL logra destacada actuación en Juegos Parapanamericanos

La actuación de atletas y entrenadores universitarios refrenda el compromiso de la UANL con el deporte adaptado, la inclusión y el alto rendimiento juvenil.

Estudiantes y atletas de la Universidad Autónoma de Nuevo León sumaron preseas y resultados relevantes para México compitiendo como parte de la selección nacional en modalidad individual y por equipo en algunas disciplinas como paratletismo, parapowerlifting, voleibol sentado, baloncesto adaptado y paratenis de mesa.

Estudiantes y atletas de la máxima casa de estudios tuvieron una destacada participación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, ya que son parte de la delegación mexicana que compitió en diversas disciplinas del deporte adaptado.

Los Juegos reunieron a jóvenes atletas con discapacidad de distintos países del continente americano, quienes compitieron en diversas disciplinas del deporte adaptado.

En parapowerlifting, Saúl Treviño Solís (FACDYC) obtuvo medalla de plata. En paratletismo, Karen Colunga (FOD) ganó plata en 100 metros y bronce en salto de longitud; Sergio Esparza (Prepa 9) logró bronce en 100 metros; y Guillermo Lozano (Prepa 16) destacó con dos oros y una plata.

En deportes de conjunto, Karol Vergara (FOD) y Alejandro Aceves (FACPYA) alcanzaron quinto lugar en baloncesto adaptado. En paratenis de mesa, Martín Gómez (FACDYC) y Juan Guzmán (FCFM) obtuvieron medallas de bronce. Además, Isaac Cantú (FOD) participó en voleibol sentado, logrando quinto lugar.

