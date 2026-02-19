UANL llevará a sus estudiantes de música a Madrid

Los candidatos deben presentar un portafolio de calidad, un currículum detallado y el formulario de solicitud, incluyendo enlaces a material multimedia

Los alumnos de licenciatura en Música y Música Popular Contemporánea de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León tendrán la oportunidad de cursar un semestre en la Universidad TAI de Madrid, España, a partir del ciclo agosto-diciembre 2026, como parte del programa de intercambio académico internacional.

La convocatoria se presentó en la Sala de Ensayos Orquestales de la Facultad de Música, en un evento denominado “Música sin fronteras: vamos de intercambio”, con la participación de Beania Salcedo Moncada, coordinadora del Departamento de Intercambio Académico, y el doctor José María López Prado, quienes compartieron detalles del proceso y recomendaciones a los aspirantes.

El programa busca enriquecer la formación integral de los estudiantes mediante la exposición a un entorno cosmopolita y a la escena musical europea, destacando la oferta cultural y educativa de Madrid, desde conciertos de orquestas sinfónicas hasta museos como el Prado y el Reina Sofía.

Entre los beneficios para los participantes se incluyen descuentos en transporte, acceso gratuito a museos, opciones de alojamiento adaptadas al presupuesto de los jóvenes y la posibilidad de integrarse plenamente a la vida académica y cultural española mediante la credencial universitaria.

Para postularse, los candidatos deben presentar un portafolio de calidad, un currículum detallado y el formulario de solicitud, incluyendo enlaces a material multimedia que demuestren su desempeño técnico y creativo. La fecha límite para quienes buscan el intercambio en 2026 es el 30 de abril, y para 2027, el 30 de septiembre.

Salcedo Moncada y López Prado destacaron que esta experiencia internacional representa un paso clave para la consolidación de una carrera artística global, alentando a los interesados a participar en la Macroferia de Internacionalización de la UANL, programada para el 18 de febrero, para resolver dudas y completar los trámites de manera anticipada.