UANL investiga riña en Prepa 22; policía identifica a agresor

Tras la pelea entre alumnos registrada este lunes, la Universidad informó que realiza una investigación interna y entregará a las autoridades a los involucrados

Luego de la riña registrada en video el lunes 09 de noviembre al exterior de la Preparatoria 22, en la plaza ‘’La María’’ en colonia Linda Vista, en Guadalupe, donde un estudiante fue golpeado por varios jóvenes, la Universidad Autónoma de Nuevo León informó que inició una investigación interna para determinar las medidas disciplinarias correspondientes.

En entrevista para Info7 con Lety Benavides y Juan Carlos Maldonado, Jorge Cisneros, director de Comunicación Social de la UANL, dio a conocer que la institución está colaborando con las autoridades municipales y la Fiscalía para documentar los hechos e identificar a los estudiantes involucrados.

“Nosotros estamos obligados a, a través de lo que nos corresponde, otorgar la identificación de cada uno de los jóvenes y coadyuvar en la documentación para que se tomen las medidas”, señaló.

UANL investiga y determinará medidas disciplinarias

Indicó que la investigación interna está a cargo de la Dirección de Prevención y Protección Universitaria, mientras que las posibles sanciones se determinarán conforme a los reglamentos de la institución.

“Se hace una investigación correspondiente y, posteriormente, a través de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo de Honor Universitario, se establecen las medidas correspondientes a los reglamentos”, explicó al ser cuestionado sobre la posibilidad de expulsar a los participantes.

Además, hizo un llamado a los padres de familia para involucrarse en la prevención de este tipo de conductas y hablar con sus hijos sobre la responsabilidad que tienen al presenciar una agresión.

“Los padres de familia nos pueden ayudar y nos pueden apoyar mucho concientizando a los jóvenes que graban, que están en el circulito, que están fomentando la agresión, que también son parte del problema”.

Finalmente, Cisneros destacó que la UANL cuenta con programas de apoyo psicológico y tutorías para atender a los estudiantes que necesiten acompañamiento, y reiteró que la institución también puede brindar apoyo médico y asesoría legal.

Identifican a uno de los presuntos participantes

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó que identificó a uno de los presuntos participantes en la agresión contra el menor y que continúa con las investigaciones para establecer quiénes son los demás involucrados.

La corporación indicó que, tras conocer lo ocurrido, policías acudieron al sector y se comunicaron con directivos de la Preparatoria 22 para coordinar el seguimiento del caso.

Como parte de estas acciones, dará vista a las autoridades competentes para que determinen las responsabilidades y los procedimientos legales correspondientes, conforme a las disposiciones aplicables a menores de edad.

La dependencia también mantiene labores de vigilancia y prevención en los alrededores del plantel

Con información de Sergio Villarreal....