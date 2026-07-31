UANL gana reconocimiento con proyecto que une IA y química verde

El equipo desarrolló un taller para que estudiantes de preparatoria utilizaran la inteligencia artificial como apoyo en la investigación científica

Docentes de la Preparatoria 8 de la Universidad Autónoma de Nuevo León obtuvieron el Best Poster Award durante la 10th Green & Sustainable Chemistry Conference, realizada en Alemania, gracias a un proyecto que combina química verde, inteligencia artificial y sustentabilidad.

El equipo, integrado por Carmen Llanera Cárdenas, Argentina Flores Espínola y Luis Antonio Córdoba Rivera, desarrolló un taller para que estudiantes de preparatoria utilizaran la inteligencia artificial como apoyo en la investigación científica y crearan un champú sólido elaborado con plantas del huerto escolar.

"Cuando supimos que nuestro trabajo había sido aceptado sentimos muchísimo orgullo. Nos preparamos para representar dignamente a la UANL", compartió Carmen Llanera.

La académica explicó que el objetivo fue enseñar a los alumnos a utilizar la inteligencia artificial de forma responsable y aplicarla para resolver problemas reales.

"No se trata de que la inteligencia artificial haga el trabajo por ellos, sino de aprender a usarla como una herramienta para investigar y desarrollar pensamiento crítico", señaló.

Por su parte, Argentina Flores destacó que este reconocimiento demuestra que la investigación científica también puede realizarse desde el nivel medio superior.

"Queremos que los jóvenes sepan que la ciencia no empieza hasta la universidad; desde la preparatoria también pueden hacer proyectos con impacto internacional", afirmó.

Tras este reconocimiento, el equipo continuará impulsando proyectos de sustentabilidad e innovación con estudiantes de la UANL.