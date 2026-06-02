UANL fortalece vínculos educativos con Francia

La universidad albergó el Encuentro Label FrancÉducation, que reunió a instituciones de 11 países para impulsar el francés y la cooperación académica

La Universidad Autónoma de Nuevo León fue sede del Tercer Encuentro Label FrancÉducation de América Latina, un espacio de colaboración académica que reunió a representantes de instituciones educativas certificadas por el Gobierno de Francia para fortalecer la enseñanza del idioma francés y promover la cooperación internacional en la región.

El evento se realizó en el auditorio de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías y fue encabezado por el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, y la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione.

También participó Verónica Auzias, representante del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores del Gobierno de Francia para El Caribe, Centro y Sudamérica.

Durante su intervención, Verónica Auzias destacó el crecimiento que ha tenido la red de instituciones certificadas con el sello Label FrancÉducation en América Latina.

“Ha crecido más del 30 por ciento en los últimos dos años; es el fruto de sus esfuerzos y de esta hermosa dinámica regional iniciada a lo largo de los foros regionales como el que nos reúne hoy”, señaló.

Actualmente, 49 escuelas de 11 países de la región cuentan con esta certificación, otorgada a instituciones que ofrecen programas bilingües de excelencia en francés.

Por su parte, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, agradeció a la UANL por albergar el encuentro y reconoció a la institución como un referente de la cooperación educativa entre ambos países.

“La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de compromiso con la excelencia educativa y la apertura al mundo, lo que hace de ella la sede ideal para estas jornadas”, expresó.

Actualmente, 18 preparatorias de la UANL cuentan con el aval educativo del Gobierno de Francia y tres más se encuentran en proceso de evaluación para obtener la certificación.

En su mensaje, el rector Santos Guzmán López destacó que la internacionalización se ha convertido en una estrategia permanente para la máxima casa de estudios de Nuevo León, con el objetivo de ampliar las oportunidades académicas de estudiantes y docentes.

“Entendemos que la educación del presente exige una visión global. Por ello impulsamos la internacionalización como una estrategia permanente para formar estudiantes capaces de desenvolverse en un entorno cada vez más interconectado”, manifestó.

Asimismo, resaltó que el aprendizaje de idiomas permite a los estudiantes acceder a nuevas oportunidades de desarrollo profesional y humano.

“Creemos firmemente que aprender un idioma es también abrir una puerta a nuevas culturas, otras formas de pensamiento y mayores oportunidades de desarrollo profesional y humano”, puntualizó.

México se mantiene actualmente como el país de América Latina con el mayor número de instituciones certificadas con el sello Label FrancÉducation, reconocimiento que distingue a escuelas comprometidas con la excelencia en la enseñanza bilingüe del idioma francés.