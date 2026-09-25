UANL entrega dos Doctorados Honoris Causa y una medalla

Francisco Javier García Diego, Salomón Chertorivski y Jaime Hisao Yesaki recibieron las máximas distinciones durante una sesión solemne de la UANL

Desde temprana hora, la Unidad Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se convirtió en el punto de encuentro de la vida académica y cultural para atestiguar una solemne Sesión del Honorable Consejo Universitario.

El solemne protocolo dio inicio con los honores a la bandera, encabezado por el rector Santos Guzmán López y el gobernador constitucional del estado, Samuel García Sepúlveda, ante la presencia de distinguidas autoridades y comunidad estudiantil.

El primer momento central consistió en la debelación de placas y la entrega del grado de Doctor Honoris Causa al Dr Francisco Javier GarciaDiego Dantán, reconocido por su aportación al estudio de la Revolución Mexicana.

Al tomar la palabra tras recibir su distinción, el académico expresó su profundo cariño por la máxima casa de estudios. “Primero que todo, por provenir de una institución a la que respeto y amo, y con la que he colaborado desde hace varios años, querida y admirada Universidad Autónoma de Nuevo León, institución en la que tengo tantos buenos amigos, todos ellos admirables colegas”.

Siguiendo con el programa protocolario, la máxima casa de estudios otorgó el segundo Doctor Honoris Causa al maestro Salomón Chertorivski Woldenberg, destacando su sólida trayectoria en el servicio público y su conexión afectiva con Monterrey.

Durante su intervención en el Teatro Universitario, Chertorivski Woldenberg recordó con profunda emoción sus lazos familiares y su paso por la institución. “La familia Chertorivski Woldenberg echó raíces en esta tierra que les dio con su generosidad las oportunidades para de una familia migrante convertirse en comerciantes en profesionistas y en grandes industriales. Venir a esta casa de estudio donde mi familia tuvo la oportunidad de convertirse y de ser y hacer en sociedad es para mí un enorme orgullo”.

Asimismo, el galardonado destacó el papel fundamental del Hospital Universitario y la facultad afirmando “por eso para mí es triplemente orgullo que sea la facultad de medicina de esta casa de estudios, la que me otorga esta distinción porque sé lo que significa la facultad de medicina de esta universidad, porque sé lo que aspiraba y lo que deseaba José Eleuterio González”.

El tercer galardón de la jornada, la tradicional Medalla Alfonso Reyes, fue otorgado a Don Jaime Hisao Yesaki Cavazos, reconociendo más de seis décadas de labor como productor agrícola y promotor de becas estudiantiles.

Al agradecer en su mensaje, Hisao Yesaki expresó su orgullo por formar parte de la comunidad universitaria señalando “quiero aprovechar también esta oportunidad para expresar mis felicitaciones a las dos distinguidas personalidades que hoy reciben el grado de doctor honoris causa por parte de nuestra universidad”

Por su parte, el rector Santos Guzmán López destacó el orgullo que representa para la institución reconocer el talento, la honestidad y la entrega de ciudadanos ejemplares que inspiran a las nuevas generaciones de profesionales universitarios.

Cerrando los discursos oficiales, el gobernador Samuel García Sepúlveda celebró los logros conjuntos de la comunidad y la administración estatal. “El día de hoy estas tres personalidades nos ponen el ejemplo. Esta es la mejor universidad de México. Salomón, Francisco, Don Jaime, muchas felicidades y en especial un abrazo a sus familias, gracias a ustedes, gracias a rectores, gracias al consejo, jóvenes y a todo Nuevo León, hoy me toca liderar el estado de primer lugar en todo en México”.

Con aplausos de pie y una emotiva atmósfera de orgullo regiomontano, concluyó la memorable sesión solemne.