UANL coloca 19 revistas científicas en padrón nacional

Un total de 19 revistas de investigación de la UANL ingresaron al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas.

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) logró colocar 19 de sus revistas de investigación en el Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (SNPCyH), tras la evaluación correspondiente a la convocatoria 2026.

La institución había postulado 22 publicaciones, por lo que 19 obtuvieron una evaluación favorable, equivalente a casi nueve de cada diez revistas participantes.

El proceso de revisión contempló aspectos como la calidad editorial, las políticas de publicación, la gestión de las revistas, el contenido y la accesibilidad de sus materiales en internet. La evaluación fue realizada por especialistas y posteriormente validada por el Comité Técnico del sistema.

Las publicaciones reconocidas son editadas por 13 dependencias de la UANL y abarcan áreas que van desde las artes y humanidades hasta medicina, salud pública, economía, arquitectura, ciencias químicas y relaciones internacionales.

El rector Santos Guzmán López destacó que la distinción refleja el trabajo de investigadores, editores y equipos técnicos que participan en el proceso de publicación y revisión de los contenidos.

“Este reconocimiento posiciona a la UANL como un referente nacional del compromiso con la educación de calidad”, señaló.

Además, las revistas operan bajo un esquema de acceso abierto no comercial, lo que permite consultar sus contenidos sin pagar por ellos y amplía la difusión de los resultados de investigación entre estudiantes, especialistas y público interesado.

El reconocimiento tendrá una vigencia de tres años. Al concluir ese periodo, las publicaciones podrán participar nuevamente en las convocatorias para buscar su ratificación dentro del padrón nacional.