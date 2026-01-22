Turnan veto de Ingresos a pesar de ser fuera de tiempo

Javier Caballero indicó que a pesar de reconocer que estaba fuera del plazo, decidieron turnarlo para evitar más problemas en torno al presupuesto

La sesión permanente turnó los últimos vetos del Paquete Fiscal a la Comisión de Presupuestos, a pesar de que el de la Ley de Ingresos lo consideraron como fuera de tiempo.

Fue durante la sesión, que el diputado secretario, Javier Caballero leyó los vetos enviados por el gobernador, pero al leer el veto de la Ley de Ingresos se resaltó que estaba fuera del plazo constitucional, sin embargo, de todas formas fue turnado.

En entrevista, Javier Caballero indicó que a pesar de reconocer que estaba fuera del plazo, decidieron turnarlo para evitar más problemas en torno al presupuesto con el Poder Ejecutivo.

“Nosotros consideramos que se presentó fuera de tiempo, sin embargo, como lo hemos manifestado en el afán de seguir avanzando y seguir construyendo. “Se turna a la Comisión de presupuesto para su análisis y bueno, esperar que el ejecutivo también nos haga el planteamiento para retomar el diálogo y bueno, pues buscar superar estos vetos”, dijo Javier Caballero.

Los vetos que se leyeron en la sesión permanente fue los de la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria, Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Ingresos de los Municipios.