Turnan a Comisión de Presupuesto vetos de la Ley de Egresos

En la primera sesión permanente del año, se turnaron a la Comisión de Presupuesto, los vetos de la Ley de Egresos que el gobernador Samuel García envió el pasado jueves al Congreso del Estado.

Los documentos fueron turnados con carácter de urgencia a la comisión que es presidida por la priista, Lorena de la Garza.

Fue el pasado jueves por personal de la oficina jurídica del Poder Ejecutivo, quien con cajas llenas de documentos entregaron las observaciones de la Ley de Egresos, dejando pendiente la de a ingresos.

Para esta segunda Ley, el gobernador Samuel García tiene como fecha límite este miércoles 14 de enero para entregar las observaciones, ya que si no las entrega hoy estarían fuera de tiempo y el Congreso ya no podría aceptarlas.