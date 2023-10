Turista aborda taxi en Mty; conductora no usaba ¡pantalón!

Un hombre que llegó de visita a Nuevo León, vivió una extraña experiencia a su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Se trata del creador de contenido Arturo González quien a través de un video publicado en su cuenta de Tiktok, menciona que es la primera vez que visita Monterrey y narra su extraña experiencia.

El tiktoker comenzó diciendo que apenas tenía 30 minutos en la Sultana del Norte cuando ya había cometido 'actos ilegales' y se sentía un 'criminal'.

Antes de comenzar su relato, Arturo aclaró a sus seguidores, que no sabía que estaba cometiendo un 'acto criminal', pero estaba emocionado por su experiencia de ¡'película'!

Resulta que el influencer estaría solo tres días de visita en la ciudad, por lo que solo cargó con una pequeña maleta y salió del aeropuerto en busca de un taxi de alquiler.

Mientras iba caminando en los alrededores del aeropuerto, dijo que se sintió 'acosado' por varios conductores que se acercaron para ofrecerle llevarlo a su destino, lo que el influencer desconocía, es que los vehículos de alquiler tienen prohíbido trabajar en el aeropuerto, ya que cuentan con taxis exclusivos para los pasajeros.

Preocupado por su seguridad, Arturo decide solicitar el servicio de taxi por aplicación, apenas le aceptaron el viaje, recibió una misteriosa llamada.

Se trataba de una mujer que le dio indicaciones para abordar el vehículo que previamente había solicitado.

"Mira muchacho, camina en línea recta, vas a llegar a la calle, le vas a dar a la derecha, como en unos 100 metros vas a ver una gasolinera, camina y mientras vayas caminando te me voy emparejar y te vas a subir al carro, soy un coche rojo", relató la llamada de la mujer.

Y agregó la mujer: Te vas a subir en el asiento de enfrente, ni de chiste se te vaya a ocurrir meterte al asiento de atrás.

Después de la llamada, el hombre reaccionó extrañado y se preguntó ¿qué había contratado? pues estaba en una ciudad que no conocía.

Pero, lo extraño aún no terminaba. El hombre siguió las instrucciones y se encontró con el vehículo rojo, se subió y cual fue su sorpresa que la conductora ¡no tenia pantalones!

Detalló que la mujer llevaba una toalla enredada en sus piernas.

"No se que v...no se qué tradiciones tengan aquí en Monterrey", dijo sorprendido el tiktoker.

La conductora le pidió al usuario cancelar el viaje porque se iban a desviar primero, dejando incrédulo al hombre. Pero, esta le explicó que no tenía gasolina, ni dinero en efectivo.

El hombre señaló que estaba en una ciudad que no conocía, con una mujer que no tenía pantalones, así que no tenía muchas opciones y no quería arriesgar su vida por lo que accedió a la petición de la mujer.

Con miedo, Arturo se puso a rezar para que la conductora no lo llevara a otro lugar que no fuera su destino.

Finalmente se atrevió a preguntarle porqué estaba haciendo todo esto de manera misteriosa y la conductora le explicó que los taxis por aplicación tienen prohíbido operar en el Aeropureto Internacional de Monterrey.

Aunque nunca resolvió porque la conductora no llevaba pantalones, dijo que la mujer era buena onda y sí lo llevó a su destino.

El video cuenta con 12 millones de reproducciones y se hizo viral. Algunos usuarios señalaron que la mujer sí podía traer un short puesto, pero por el sol utilizó la toalla para taparse las piernas, y otros más dijeron que la toalla era una distracción para no evidenciar que era taxista de aplicación.

