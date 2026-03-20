Turismo homenajea a cocineras tradicionales de Nuevo León

El evento fue celebrado en las instalaciones de Cavimex, donde, como parte de la iniciativa, se realizó un taller de cocina tradicional a cargo de María Torres

La Secretaría de Turismo de Nuevo León celebró el evento “Turismo con Aroma a Fuego: Homenaje a las Mujeres Cocineras”, el cual busca reconocer su papel en mantener el patrimonio gastronómico del estado.

El evento fue celebrado en las instalaciones de Cavimex, donde, como parte de la iniciativa, se realizó un taller de cocina tradicional a cargo de María Dolores Torres Robles, integrante de las "Comadres de Allende", grupo que comparte sus técnicas, procesos y el significado cultural de NL.

Este taller contó con la presencia de la secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez, quien durante su intervención destacó la importancia de la gastronomía como clave de la oferta turística, pues mediante ella se conectan las tradiciones con los visitantes.

“Este tipo de espacios permiten reconocer el valor de la cocina tradicional y de quienes la mantienen vigente. La gastronomía forma parte de la manera en que Nuevo León se presenta ante quienes nos visitan”, comentó.

Además de la secretaria, también estuvieron presentes Natalia Bernal Villarreal, consejera de CANIRAC Nuevo León, en representación de Kathia Guajardo Bosques, presidenta de CANIRAC Nuevo León, así como de Yarhely Lugo Vaca, directora de Proyectos de CAVIMEX.

Con estas acciones, la Secretaría de Turismo reitera su compromiso con preservar y promover la cultura gastronómica local.