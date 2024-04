Tumba grúa puente peatonal; reportan tres heridos

Por no bajar el brazo mecánico, una grúa derribó un puente peatonal en San Nicolás, causando cierre vial y lesionando a tres personas

Como resultado de un error humano tres personas quedaron lesionadas, luego de que una grúa impactó un puente peatonal, causando su derrumbe.

Los operadores del vehículo de carga no bajaron por completo el brazo mecánico y sobrepasaron el límite de cinco metros del paso peatonal elevado, ubicado en el cruce de las calles De la Aurora y Del Zócalo en la colonia El Mirador.

Dos de los lesionados eran pasajeros que iban en la grúa y el tercero se trató de un motociclista que pasó unos segundos después del impacto y alcanzó a ser golpeado por el barandal metálico que se soltó en la caída, el chofer del camión involucrado se dio a la fuga.

En entrevista para Info 7, el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, señaló que los tres hombres solo tuvieron lesiones menores que no ponen en riesgo su vida, sin embargo, fueron trasladados al hospital para tratar sus heridas.

“Hay dos personas que venían en la cabina de la grúa que se impacta, salieron lesiones, pero no ponen en riesgo su vida, están ahorita en el hospital y una persona que se trasladaba en moto, desafortunadamente fue alcanzada pero también son lesiones que no ponen en riesgo su vida”, informó Carrillo.

Otros daños que fueron provocados por la caída de esta estructura, fueron el destrozo de una camioneta que se encontraba estacionada debajo del puente, al igual que el impacto del techo de una herrería.

Dichos daños recayeron en Octavio Montejano, quien es propietario del vehículo afectado y el negocio donde cayeron los escombros de concreto, ante esta situación narró para Info 7 que las aseguradoras no le dieron la tranquilidad de poder recuperar su medio de transporte.

Montejano agregó que el municipio va a respaldar y dar seguimiento a su caso para constatar con las compañías de seguros que lo ocurrido fue un accidente y recuperar sus pertenencias.

“Pues a ver qué pasa, que el seguro se arregla, que esto y que el otro, no te dan que diga, no te preocupes, te la van a pagar te dejan una incógnita, a mi esposa le dijo (Daniel Carrillo) que no se preocupara que nos iba a apoyar a darle seguimiento con lo de la aseguradora”, comentó Octavio Montejano.

Las autoridades agregaron que los trabajos para retirar el escombro tardarán toda la noche y posiblemente la mañana de este jueves, por lo que se instó a los conductores a transitar por vías alternas.

