Truena cable de transformador e incendia árbol en Ciudad Satélite

Como medida preventiva, la circulación permanece restringida en el sector y se habilitó únicamente un carril para permitir el paso de los automovilistas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Los fuertes vientos registrados al sur de la ciudad provocaron daños en el cableado de alta tensión sobre la calle Paseo de los Misterios, en la colonia Ciudad Satélite, al sur de Monterrey.

Uno de los cables, con una carga de 13 mil voltios, se desprendió y terminó haciendo contacto con un árbol ubicado frente a una vivienda, provocando que comenzara a incendiarse.

Propietaria permanece resguardada en su vivienda

Ante el riesgo por la energía eléctrica y las llamas, la propietaria de la vivienda donde se encuentra el árbol permaneció resguardada al interior de su domicilio.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Fuerza Civil, quienes acordonaron la zona y cerraron el paso vehicular para evitar que alguna persona se acercara a los cables energizados.

Restringen la circulación por cableado energizado

Como medida preventiva, la circulación permanece restringida en el sector y se habilitó únicamente un carril para permitir el paso de los automovilistas.

Personal especializado trabaja en la zona para controlar la situación y eliminar el riesgo generado por el cableado.