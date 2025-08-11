Tromba en Montemorelos derriba bodega y arranca techo de casa

De acuerdo con Héctor Parada Correa, titular de Protección Civil de Montemorelos, los vientos sostenidos fueron de 50 kilómetros por hora

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La tarde de este domingo, los fuertes vientos y la lluvia que se registró en Montemorelos provocaron el desplome de una bodega y arrancó los techos de varias viviendas.

De acuerdo con Héctor Parada Correa, titular de Protección Civil de Montemorelos, los vientos sostenidos fueron de 50 kilómetros por hora.

La bodega que colapsó de sus paredes y el techo se encuentra localizada en antiguo camino a Puerta la Boca en su cruce con Avenida Capital Alonso de León.

"Vinimos rápidamente, como ves, voló la estructura, láminas, las paredes, pues se derrumbaron, gracias a Dios, pues no hubo lesionados".

Las ráfagas de viento también desprendieron los techos de lámina de varios domicilios.

"Que se estuvieron presentando hace como media hora, ahorita pues tenemos 2 domicilios también que están dañados de la de láminas, que se volaron barrotes y, pues bueno, más de 10 reportes donde hay árboles caídos, donde los muchachos, pues ya están trabajando, están prácticamente excluyendo vialidades; ya se está trabajando para despejar la zona".

Además, se reportaron árboles caídos en algunas calles del municipio de Montemorelos. Y no se reportaron personas fallecidas o lesionadas.