Tromba desprende techos de tres viviendas en Montemorelos

Tres familias de Montemorelos resultaron afectadas por una tromba con fuertes vientos y granizo que desprendió techos y dañó sus viviendas

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Una familia habitante de Montemorelos sufrió daños en sus domicilios por la tromba registrada durante la tarde, fuertes vientos y caída de granizo.

Las familias afectadas señalaron que sus domicilios están ubicados en la reforma a un costado del kilómetro 184 de la carretera nacional en dirección a Linares.

La tormenta y los fuertes vientos ocasionaron que los techos de las viviendas se desprendieran.

Fueron tres familias las afectadas quienes señalaron que no esperaban se registrara la tromba que terminó por desprender laminas de los techos de sus viviendas quedando a la intemperie.

Una casa sufrió daños por completo, la cual resultó más afectada y quedando al descubierto, provocando daños a los muebles, mientras que las dos familias restantes también sufrieron afectaciones en un baño y una cocina, a los cuales se les desprendieron sus techos por los fuertes vientos.