Tromba arranca techos y daña viviendas en Montemorelos

Los afectados fueron varias familias, quienes señalaron que los techos fueron desprendidos y terminaron a largas distancias, y el agua les dañó sus muebles

La tromba que azotó durante la tarde en una comunidad en Montemorelos ocasionó daños a varias viviendas, derribando sus techos.

Las lluvias torrenciales, acompañadas de fuertes vientos, ocasionaron que se presentara una tromba que terminó ocasionando daños en varias viviendas de la comunidad.

Tromba causa daños en viviendas de Palo Seco

Las afectaciones se presentaron en la comunidad Palo Seco, que se encuentra alejada de la cabecera municipal a más de 20 kilómetros de distancia, cerca de la carretera interserrana.

Los afectados fueron varias familias, quienes señalaron que los techos fueron desprendidos y terminaron a largas distancias, y el agua les dañó sus muebles.

Familias relatan la fuerza del viento