Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey

El gobernador Samuel García encabezó la develación del trofeo original de la Copa del Mundo en Nuevo León, a 89 días del inicio del torneo

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó al Estadio Monterrey, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en un evento que marcó el inicio del ambiente mundialista en el estado a 89 días del arranque del torneo.

La ceremonia reunió a autoridades, representantes de empresas y figuras del fútbol internacional para presentar el trofeo original de la FIFA, considerado uno de los símbolos más importantes del deporte a nivel global.

Samuel García encabeza la presentación

El encargado de develar el trofeo fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien aseguró que la entidad está lista para recibir la justa mundialista y destacó la importancia de que el estado forme parte de la histórica edición del torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que el Mundial no solo representa una celebración deportiva, sino también una oportunidad para impulsar el desarrollo del estado.

“Esta Copa del Mundo es un símbolo no solo de fútbol, no solo de victoria, no solo de ser campeón del mundo, sino que también como gobierno esta copa nos ha ayudado muchísimo a tener un Nuevo León mucho mejor que hace cuatro años que llegamos”, señaló.

García destacó que la entidad se prepara para ofrecer la mejor experiencia del torneo.

“Estamos listos en Nuevo León. Tener la Copa del Mundo aquí en el estado es un privilegio y queremos ser no solo la sede más norteña, sino la mejor sede que va a tener el Mundial”, afirmó.

Inversión para infraestructura y seguridad

El gobernador también informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, autorizó 1,500 millones de pesos para obras de infraestructura en la entidad, como parte de los preparativos para el torneo.

De acuerdo con el mandatario, estos recursos se destinarán a proyectos para mejorar la imagen urbana, pavimentación, murales y áreas verdes, con el objetivo de mostrar al mundo una ciudad renovada.

Asimismo, anunció que más de 4,300 elementos de seguridad serán desplegados para reforzar la protección durante los preparativos y durante el desarrollo del Mundial.

“Vamos a hacer un despliegue enorme de infraestructura junto con el Gobierno Federal y los alcaldes para tener la ciudad preciosa, hermosa, pavimentada, pintada y arbolada”, agregó.

Presencia de un campeón del mundo

El evento contó también con la presencia del exfutbolista español David Silva, integrante de la selección de España que conquistó el título en la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Johannesburgo.

Durante la ceremonia, el exmediocampista levantó el trofeo en un gesto simbólico que celebró la llegada del máximo galardón del fútbol a la entidad.

Una exhibición para los aficionados

El trofeo forma parte del tour previo al Mundial presentado por Coca-Cola, que busca acercar la emoción del fútbol a los aficionados en diferentes ciudades.

El presidente de Coca-Cola México, Louis Balat, agradeció la colaboración del gobierno estatal y destacó el papel de Nuevo León como anfitrión de eventos de talla internacional.

“El estado representa carácter, innovación y capacidad para organizar eventos de clase mundial”, afirmó.

La experiencia para conocer el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará abierta al público del 14 al 17 de marzo en el Estadio Monterrey, permitiendo que miles de aficionados se acerquen a uno de los símbolos más emblemáticos del fútbol mundial.