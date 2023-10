Tribunal niega a Samuel licencia para ir por la presidencia

En este asunto no advierto que existan elementos probatorios que nos generen que el hecho, que está exigido en la jurisprudencia, genere a incertidumbre jurídica, no observó que el objeto de la acción declarativo, porque no advierto una situación jurídica que nos pida juzgar un acto concreto actual y presente, se trata de meras relaciones hipotéticas futuras”, dijo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes.

Considero que la demanda del actor es improcedente, ya que no se satisfacen los elementos para que esta Sala Superior resuelve sobre el fondo de la pretensión de quien ejerce la acción declarativa, esto porque a la fecha no hay constancia de que el gobernador haya solicitado una licencia temporal al Congreso”, agregó Janine Otálora.