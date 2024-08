Tribunal da el gane a Adrián de la Garza en alcaldía regia

A través de la votación de los magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León (TEENL), se validó el triunfo de Adrián de la Garza en las elecciones por la alcaldía de Monterrey.



Esta decisión fue en relación con la impugnación presentada por Mariana Rodríguez candidata de Movimiento Ciudadano, quien presentó diversos argumentos como el uso del poder judicial para la supuesta intimidación y favorecer el voto.



Desde el pasado 12 de junio la demanda de inconformidad fue recibida por el Tribunal, donde la emecista acusó de posible fraude los resultados de las elecciones, a pesar de haber reconocido su derrota públicamente.



Sin embargo, la brecha de más de 30,000 votos de diferencia fue avalada a pesar de que el partido naranja se sentía seguros que los magistrados los favorecerían en esta sesión de resolución.



La magistrada, Claudia Patricia de la Garza Ramos realizó una acotación previa a su voto, donde sentenció que las pruebas entregadas por Mariana Rodríguez no fueron determinantes para anular las elecciones por violencia de género.



“En ese sentido considero en suma mi opinión, se acrediten estos elementos de género en contra de la candidata, sin embargo, no tenemos los elementos probatorios necesarios para determinar la nulidad de la elección”, detalló la magistrada.



Fue la misma situación para las pruebas presentadas por Movimiento Ciudadano de la supuesta intervención ilegal de la Fiscalía General de Justicia y la Agencia Estatal de Investigaciones en la jornada electoral.



Claudia de la Garza informó que si bien si hubo la presencia de elementos del poder judicial durante las elecciones no hay pruebas que puedan señalar que esto influyo en la decisión de los ciudadanos.



“Coincido que esta presencia no basta para concluir que se debe generar la nulidad de la elección, porque no tenemos elementos de prueba contundentes que nos permitan probar que se coaccionó el voto”, añadió De la Garza Ramos.



De esta manera y por unanimidad de votos de Tribunal Estatal Electoral, luego de dos meses esperando el resultado de esta impugnación, la resolución avaló a Adrián de la Garza como alcalde electo de Monterrey.

