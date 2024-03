Tribunal absuelve a Samuel García por revelar a Máynez

El Tribunal no sancionó a Samuel García por destapar a Máynez como candidato de MC a la presidencia tras no encontrar irregularidades.

Por el video en el que el gobernador Samuel García destapó a Jorge Álvarez Máynez como "gallo" de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia, un tribunal determinó no sancionar.

Esto al considerar que el gobernador de Nuevo León no incurrió en falta alguna, toda vez que no se utilizaron indebidamente recursos públicos y que además no se vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en una contienda.

Al no configurarse la vulneración a principios constitucionales, tampoco se acreditó la existencia de un beneficio indebido en favor de Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano, indica en un comunicado la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

La instancia además informó que no hubo incumplimiento de la medida cautelar que se le atribuyó a Samuel García, ya que la notificación no fue realizada debidamente "lo que hizo imposible el cumplimiento en el tiempo fijado por la autoridad", se indicó.

Lo anterior fue determinado en sesión pública por el Pleno de la sala.

Fue el pasado 9 de enero cuando el matrimonio conformado por el gobernador Samuel García y la ahora candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, anunciaron que Jorge Álvarez Máynez sería el abanderado naranja a la presidencia de México.

Se metieron con la generación equivocada, resaltó Samuel García en aquella ocasión luego de su fallido intento por ser el quien caminara como candidato a la presidencia. Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato, que quedándonos sin Samuel, millones de jóvenes quedarían sin esa propuesta fresca, dijo en aquella ocasión.

