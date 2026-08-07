Tres personas son sentenciadas por despojo de inmueble en Apodaca

El juez validó la solicitud del procedimiento abreviado al no existir oposición de las partes y emitió una sentencia condenatoria para los tres responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que obtuvo una sentencia condenatoria en contra de tres personas acusadas del delito de despojo de inmueble, tras la celebración de una audiencia de procedimiento abreviado.

Los sentenciados fueron identificados como Jorge "N", de 66 años; Adriana "N", de 42 años, y Dominga "N", de 68 años, quienes aceptaron su responsabilidad por los hechos imputados por el Ministerio Público y renunciaron voluntariamente a su derecho de ser juzgados en un juicio oral.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó datos de prueba y testimonios que, de acuerdo con la autoridad, acreditaron la participación de los tres acusados en el delito cometido en perjuicio de una mujer de identidad reservada.

El juez validó la solicitud del procedimiento abreviado al no existir oposición de las partes y emitió una sentencia condenatoria para los tres responsables.

Como sanción, cada uno recibió una pena de tres años y cuatro meses de prisión, además del pago de 52 mil pesos por concepto de reparación del daño, destinado a cubrir la atención psicológica de la víctima.

En cuanto a las medidas cautelares, Jorge "N" y Adriana "N" permanecerán bajo prisión preventiva justificada, mientras que Dominga "N" continuará con la obligación de presentarse de manera quincenal ante la autoridad judicial hasta que la sentencia cause estado.

Los hechos

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2026 en una vivienda ubicada en la calle San Carlos, en el fraccionamiento San Javier, en Apodaca.

La víctima había adquirido la posesión del inmueble desde agosto de 2014 mediante un contrato de compraventa y cesión de derechos celebrado con Dominga "N". Sin embargo, al ausentarse temporalmente de la vivienda, la ahora sentenciada, acompañada por Jorge "N", Adriana "N" y otras personas, presuntamente rompió las cerraduras para ingresar nuevamente al domicilio y tomar posesión del mismo.

Al regresar tras ser alertada por vecinos, la afectada encontró bloqueado el acceso a su propiedad, ya que, según la carpeta de investigación, los acusados y otras personas le impidieron entrar formando una barrera en el acceso al inmueble.

Detención

La Fiscalía recordó que el 27 de mayo de 2026, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra los tres ahora sentenciados. Jorge "N" y Adriana "N" fueron detenidos en calles de la colonia Del Vidrio, en Monterrey, mientras que Dominga "N" fue localizada en la colonia Paseo de las Flores, en Apodaca.

La autoridad precisó que el procedimiento abreviado implica una reducción en la pena privativa de la libertad respecto de la que podría imponerse en un juicio ordinario.