Tres personas son detenidas por posesión de estupefacientes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con Fuerza Civil, realizaron la detención de tres personas que presuntamente estaban en posesión de diversos narcóticos, durante un operativo desplegado al sur de la ciudad.

Operativo de vigilancia en la colonia Independencia

La intervención se llevó a cabo después del mediodía de este viernes, cuando agentes estatales implementaron un dispositivo preventivo con el objetivo de detectar y disuadir posibles actividades ilícitas en la colonia Independencia.

Durante los recorridos de vigilancia, los oficiales transitaban por el cruce de las calles 2 de abril y Yucatán, donde observaron un vehículo Chevrolet Monza estacionado frente a un domicilio, situación que llamó su atención.

Personas detectadas en actitud sospechosa

Al aproximarse al lugar, los elementos detectaron a dos personas al interior del automóvil y a una más sobre la banqueta, quienes presuntamente se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que procedieron a abordarlos para una revisión preventiva.

Los individuos se identificaron como Jesús “N”, de 51 años; Ricardo “N”, de 31; y Gitzel “N”, de 22 años de edad.

Aseguran presuntas sustancias ilícitas

Durante la inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias cuatro bolsas con una sustancia sólida granulada con características similares al cristal, 59 bolsas con hierba verde y seca presuntamente marihuana, así como 20 bolsas con una sustancia sólida blanca, aparentemente cocaína en piedra.

Ante estos hallazgos, las tres personas fueron detenidas y trasladadas para quedar a disposición del Ministerio Público, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.