Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Tres personas resultan lesionadas tras volcadura en Escobedo

Por: Esmeralda Valdez

22 Enero 2026, 17:37

Compartir

El accidente se registró en el cruce de Alabastro y Prolongación Cuarzo, en la colonia Pedregal del Topo Chico, Fomerrey 52

Tres personas resultan lesionadas tras volcadura en Escobedo

Una unidad de la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) se volcó en el municipio de General Escobedo, lo que movilizó a corporaciones de auxilio ante el reporte de personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el accidente se registró en el cruce de Alabastro y Prolongación Cuarzo, en la colonia Pedregal del Topo Chico, Fomerrey 52.

IMG_1596.jpeg

Al arribo de las unidades de emergencia se confirmó la volcadura de la unidad policial, por lo que se procedió a brindar atención pre hospitalaria a los ocupantes. 

Como resultado del percance, tres personas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

En el lugar permanecen elementos de la Policía de Escobedo y Protección Civil, quienes realizan recorridos de prevención y labores de apoyo mientras se llevan a cabo las maniobras para el retiro del vehículo volcado.

Las autoridades no han dado a conocer las causas del accidente y mantienen la zona bajo resguardo para evitar riesgos a los automovilistas.

IMG_1595.jpeg

Comentarios