Tres personas resultan lesionadas tras volcadura en Escobedo

El accidente se registró en el cruce de Alabastro y Prolongación Cuarzo, en la colonia Pedregal del Topo Chico, Fomerrey 52

Una unidad de la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) se volcó en el municipio de General Escobedo, lo que movilizó a corporaciones de auxilio ante el reporte de personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el accidente se registró en el cruce de Alabastro y Prolongación Cuarzo, en la colonia Pedregal del Topo Chico, Fomerrey 52.

Al arribo de las unidades de emergencia se confirmó la volcadura de la unidad policial, por lo que se procedió a brindar atención pre hospitalaria a los ocupantes.

Como resultado del percance, tres personas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

En el lugar permanecen elementos de la Policía de Escobedo y Protección Civil, quienes realizan recorridos de prevención y labores de apoyo mientras se llevan a cabo las maniobras para el retiro del vehículo volcado.

Las autoridades no han dado a conocer las causas del accidente y mantienen la zona bajo resguardo para evitar riesgos a los automovilistas.